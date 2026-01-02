أجواء ضبابية وأمطار.. إرشادات للقيادة في الطقس السيئ

دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق تزامنا مع سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ومنعا للتكدسات المرورية.

فيما تبذل الأجهزة المعنية جهودا كبيرة لسرعة التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار ، حيث انتشرت سيارات شفط المياه بكافة المناطق في القاهرة، مع تواجد للأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة هامة إلى قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والرئيسية تزامنًا مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، حيث أهابت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتضمنت نصائح وإرشادات وزارة الداخلية للقيادة الآمنة على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرئيسية في إطار الحد من الحوادث التي قد تقع بسبب الطقس السيئ، تضمنت في ضرورة تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وفي حالة الأعطال.. تشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 مترًا في اتجاه السير.

أيضا تضمنت النصائح عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .