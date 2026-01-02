قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

انتشار مكثف للدوريات الأمنية.. حركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

سجلت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة واضحة من السيولة المرورية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وذلك نتيجة فاعلية الخطة الأمنية والتنظيمية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية.

وساهم الانتشار المكثف لرجال المرور والدوريات الأمنية في مختلف المحاور في دعم حركة السير، مع سرعة التعامل مع الأعطال والحالات الطارئة، ما حافظ على تدفق السيارات بصورة طبيعية، خاصة بالمناطق الحيوية.

وظهر الانضباط المروري في ميدان التحرير الذي خلا من التكدسات المعتادة، إلى جانب سيولة ملحوظة على كورنيش النيل من حلوان حتى الملك الصالح مرورًا بالمعادي، نتيجة الإجراءات التنظيمية التي خففت الضغط على الطريق.

كما سجل كوبري أكتوبر، المعروف بكثافته المرورية، حالة نادرة من الانسياب الكامل دون توقف، وامتدت هذه الحالة إلى ميداني رمسيس وعبد المنعم رياض.

وفي محافظة الجيزة، شهدت شوارع الهرم، والنيل السياحي، والبحر الأعظم سيولة واضحة، مع تنظيم مروري محكم أسهم في تيسير الحركة، وامتد الانضباط إلى مناطق الوراق والمريوطية والطريق الدائري في اتجاه الصعيد.

كذلك لوحظ انتظام الحركة على الطريق الزراعي المتجه من بنها إلى ميدان المؤسسة، بفضل التواجد المستمر لرجال المرور وسرعة التدخل في حالات الأعطال.

وتواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة وفرق التدخل السريع وأوناش الإنقاذ والدراجات النارية، لضمان استمرار الانضباط المروري طوال اليوم.

