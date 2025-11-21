سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة في إجازة الجمعة

شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 نوفمبر، سيولة مرورية بأغلب الطرق، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام حركة السيارات وسلامة المواطنين.

الحالة المرورية في القاهرة

وشهدت الحالة المرورية في محافظة القاهرة سيولة على الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة ميسرة خاصة في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان والمتجه إلى الملك الصالح.



الحالة المرورية في الجيزة

وفي الجيزة، ظهرت مرونة نسبية في حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، خاصة بشارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب زحام ملحوظ في مناطق المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية للتعامل مع أي طوارئ، مع استمرار تشغيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات واستغاثات المواطنين على مدار الساعة.