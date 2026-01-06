قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب

منتخب مصر
حمزة شعيب

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر ضربة قوية خلال الساعات الماضية، بعد تأكد غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، عن المواجهة المرتقبة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وعلم صدي البلد، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها تريزيجيه أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 10 أيام وقد تمتد إلى أسبوعين، ليُحسم بذلك موقفه من المشاركة في مباراة ربع النهائي بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة بأمان في أقرب وقت ممكن دون التسرع، تفاديًا لتفاقم الإصابة.

وفي السياق ذاته، حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على التواصل مع تريزيجيه للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة تفاصيل برنامجه العلاجي والتأهيلي، في إطار الدعم الكامل للاعب خلال فترة غيابه عن الملاعب.

تريزيجيه منتخب مصر كأس امم إفريقيا

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

توفيت النشاط اليومي

لخبطة المواعيد ووقت الأنشطة اليومية يهدد بمرض خطير

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

