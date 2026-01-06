صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر ضربة قوية خلال الساعات الماضية، بعد تأكد غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، عن المواجهة المرتقبة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وعلم صدي البلد، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها تريزيجيه أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ما يستلزم ابتعاده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 10 أيام وقد تمتد إلى أسبوعين، ليُحسم بذلك موقفه من المشاركة في مباراة ربع النهائي بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة بأمان في أقرب وقت ممكن دون التسرع، تفاديًا لتفاقم الإصابة.

وفي السياق ذاته، حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على التواصل مع تريزيجيه للاطمئنان على حالته الصحية، ومتابعة تفاصيل برنامجه العلاجي والتأهيلي، في إطار الدعم الكامل للاعب خلال فترة غيابه عن الملاعب.