رياضة

ماذا قدم ليام روسينيور مع ستراسبورج قبل التعاقد مع تشيلسي؟

ليام رسينيور
ليام رسينيور
حمزة شعيب


يستعد المدرب الإنجليزي ليام روسينيور لبدء مشواره الرسمي مع نادي تشيلسي، بعد الإعلان عن توليه القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ينتهي في 30 يونيو 2032، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي في قدراته الفنية ومشروعه طويل المدى.

ويأتي تعيين روسينيور بعد تجربة ناجحة مع نادي ستراسبورج الفرنسي، حيث تولى المسؤولية في يوليو 2024 قادمًا من هال سيتي، ونجح خلال فترة قصيرة في ترك بصمة واضحة على أداء ونتائج الفريق.

وخاض المدرب البالغ من العمر 41 عامًا 63 مباراة مع ستراسبورج في مختلف المسابقات، حقق خلالها 32 انتصارًا، مقابل 14 تعادلًا و17 هزيمة، وسجل فريقه 109 أهداف، بينما استقبلت شباكه 81 هدفًا.

وتمكن روسينيور من قيادة ستراسبورج إلى المركز السابع في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، ليضمن للفريق المشاركة في البطولات الأوروبية لأول مرة منذ ثماني سنوات، وهو إنجاز لافت أسهم في تسليط الضوء على اسمه داخل الأوساط التدريبية الأوروبية.

ويأمل تشيلسي أن ينجح روسينيور في البناء على هذه النجاحات، وقيادة الفريق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

روسينيور تشيلسي الدوري الإنجليزي

