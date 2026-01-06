تقارير: برشلونة يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ في الميركاتو المقبل

كشفت تقارير صحفية عن تحركات نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويعمل هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على تعزيز قائمة الفريق بعدد من العناصر المميزة، تحسبًا لأي غيابات محتملة بسبب الإصابات، ولرفع جودة الخيارات المتاحة في مختلف المراكز.

ووفقًا لما تم تداوله، يضع برشلونة لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ، ضمن حساباته للتعاقد معه حال توفره في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع النادي البافاري.

وأشارت التقارير إلى أن العلاقة بين جوريتسكا وإدارة بايرن ميونخ لا تمر بأفضل فتراتها، ما يدفع اللاعب لدراسة خياراته المستقبلية والبحث عن تحدٍ جديد خارج أسوار النادي.

ويحظى جوريتسكا بثقة كبيرة من هانز فليك، حيث قدم مستويات مميزة تحت قيادته خلال فترته السابقة مع بايرن ميونخ، ونجح الثنائي آنذاك في تحقيق السداسية التاريخية، ما يعزز فرص إعادة التعاون بينهما مجددًا.

وخلال مسيرته مع الفريق البافاري، خاض لاعب الوسط الألماني عشرات المباريات، سجل خلالها عددًا من الأهداف وأسهم في صناعة العديد منها، كما شارك مع منتخب ألمانيا في عدة مناسبات دولية خلال حقبة فليك.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن فليك قادر على استعادة أفضل نسخة من جوريتسكا، في حال انضمامه للفريق، خاصة مع رغبة اللاعب في العمل مجددًا تحت قيادة مدربه السابق.

وفي سياق آخر، يواصل برشلونة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتقام منافساتها في مدينة جدة.