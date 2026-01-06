قرار رسمي من حسام حسن بسبب مباراة بنين

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة مران خفيف للاعبي المنتخب اليوم الثلاثاء بمقر إقامة الفريق في المغرب، في إطار التحضيرات لمواجهة دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. تأتي هذه الخطوة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى ربع النهائي عقب تخطيه منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، ما استدعى مراعاة حالة اللاعبين بدنيًا للحفاظ على جاهزيتهم ومنع الإصابات.

وأكد الجهاز الفني أن المران الخفيف سيجمع بين جلسات استشفاء للاعبين بالإضافة إلى تدريبات داخل صالة الجيم، لضمان استعادة نشاط اللاعبين بشكل كامل قبل المباراة المقبلة.

ويترقب منتخب مصر معرفة منافسه في دور الثمانية من المباراة التي تجمع اليوم بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، حيث سيتحدد المنافس القادم للفراعنة بناءً على نتائجها.

ويأتي هذا بعد أن تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في دور المجموعات، بعد جمع 7 نقاط من الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، والتعادل مع أنجولا، ليؤكد قوته وجاهزيته لمواصلة مشواره في البطولة ضمن أفضل ثمانية منتخبات إفريقية.