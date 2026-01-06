سنواصل السعي.. أول تعليق من عمر مرموش عقب فوز منتخب مصر على بنين

علق عمر مرموش لاعب منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.



وشارك مرموش مجموعة من الصور خلال المباراة و علق عليها :"سنواصل السعي حتي الربع النهائي".

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من مروان عطية سكنت شباك حارس بنين، قبل أن ينجح الفريق البيني في إدراك التعادل في الدقيقة 81 بعد عرضية من الجبهة اليسرى لمنتخب مصر ارتطمت بأحمد فتوح، وتابعه جودويل دوسو داخل المرمى.