مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن هدف بنين في مرمي منتخب مصر

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي هدف بنين في مرمي منتخب مصر، خلال مباراة الفريقين أمس في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "برأيك محمد الشناوي يتحمل هدف بنين بالأمس أم لا".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من مروان عطية سكنت شباك حارس بنين، قبل أن ينجح الفريق البيني في إدراك التعادل في الدقيقة 81 بعد عرضية من الجبهة اليسرى لمنتخب مصر ارتطمت بأحمد فتوح، وتابعه جودويل دوسو داخل المرمى.