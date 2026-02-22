أحمد رمزي وتارا عبود.. علاقة صداقة قوية في الحلقة الخامسة من فخر الدلتا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا ملحوظًا في العلاقة التي تجمع بين أحمد رمزي وتارا عبود، حيث تصدرت صداقتهما القوية أحداث الحلقة، في إطار درامي اجتماعي ممزوج بلمسات كوميدية.

وكشفت الأحداث عن تعاون الثنائي في العمل، إلى جانب مساندة كل منهما للآخر في المواقف الصعبة، ما عزز من قوة العلاقة بينهما، وأظهر جانبًا إنسانيًا من شخصيتيهما، خاصة مع تبادل الحديث حول بعض الأسرار والتفاصيل الشخصية التي قربت المسافات بينهما.

وتستمر رحلة الشاب القادم من الدلتا في محاولة إثبات نفسه داخل العاصمة، وسط تحديات الحياة اليومية، حيث يسلط المسلسل الضوء على الصراعات الاجتماعية في قالب خفيف يجمع بين الدراما والكوميديا.

«فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، مقدمًا قصة تحمل رسائل إنسانية عن الطموح والصداقة والسعي لتحقيق الذات.