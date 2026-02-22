قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد رمزي وتارا عبود.. علاقة صداقة قوية في الحلقة الخامسة من فخر الدلتا

أحمد رمزي و تارا عبود
أحمد رمزي و تارا عبود
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا ملحوظًا في العلاقة التي تجمع بين أحمد رمزي وتارا عبود، حيث تصدرت صداقتهما القوية أحداث الحلقة، في إطار درامي اجتماعي ممزوج بلمسات كوميدية.
وكشفت الأحداث عن تعاون الثنائي في العمل، إلى جانب مساندة كل منهما للآخر في المواقف الصعبة، ما عزز من قوة العلاقة بينهما، وأظهر جانبًا إنسانيًا من شخصيتيهما، خاصة مع تبادل الحديث حول بعض الأسرار والتفاصيل الشخصية التي قربت المسافات بينهما.
وتستمر رحلة الشاب القادم من الدلتا في محاولة إثبات نفسه داخل العاصمة، وسط تحديات الحياة اليومية، حيث يسلط المسلسل الضوء على الصراعات الاجتماعية في قالب خفيف يجمع بين الدراما والكوميديا.
«فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، مقدمًا قصة تحمل رسائل إنسانية عن الطموح والصداقة والسعي لتحقيق الذات.

فخر الدلتا اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: اتساع الحريات المغلوطة قد يتحول إلى مصائب كارثية على المجتمع

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي لمغفرة الذنوب وفتح أبواب الخيرات

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تستبعد مشرفة المدينة الجامعية بسبب أزمة صلاة التراويح

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد