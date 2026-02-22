عمرو سعد يحدث شللا مروريا بشوارع مصر القديمة .. تفاصيل

تسبب الفنان عمرو سعد في شلل مروري بمنطقة مصر القديمة، أثناء تصوير عددًا من مشاهد مسلسله الجديد «إفراج»، وذلك بعد التفاف الآلاف من الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية ومصافحته.

فور ظهور عمرو سعد في موقع التصوير، تجمع عدد كبير من المارة ورواد المنطقة التاريخية، ما تسبب في حالة من التدافع، وأدى إلى شلل مروري مؤقت في الشوارع المحيطة، خاصة مع تزايد أعداد المتابعين الذين حرصوا على الاقتراب منه.



واضطر فريق العمل إلى إيقاف التصوير لدقائق، بينما تدخل أمن لوكيشن التصوير لتنظيم حركة الجمهور وفتح ممر آمن لإخراج عمرو سعد من محيط التجمع، حتى يتمكن من استكمال مشاهده دون تعطيل.



وأكدت مصادر من داخل العمل أن الفنان تعامل بهدوء وكان شديد الحرص على تحية جمهوره والتقاط بعض الصور التذكارية معهم قبل مغادرة المكان، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لاستئناف التصوير بشكل طبيعي.



يُذكر أن مسلسل «إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، ويجمع نخبة من النجوم بينهم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي.