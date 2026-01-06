منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين

يبدأ منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لمواجهة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، أمام الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، والتي تُقام اليوم لتحديد الطرف المتأهل.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق، حيث افتتح مروان عطية التسجيل للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر عند الدقيقة 97، ليمنح الفراعنة التقدم مجددًا، قبل أن يحسم محمد صلاح اللقاء نهائيًا بإحرازه الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، لتنتهي المباراة بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.