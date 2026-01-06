منافس مصر.. كوت ديفوار يواجه بوركينافاسو لحسم بطاقة ربع نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو مباراة كوت ديفوار أمام منافسه بوركينا فاسو التي تقام اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

يلعب منتخب كوت ديفوارد ضد بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1

ويسعي منتخب كوت ديفوار لمواصلة الانتصارات التي بدأها في بطولة أمم أفريقيا حيث احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من فوزين على موزمبيق والجابون وتعادل أمام الكاميرون.

ولم يتعرض منتخب كوت ديفوار للخسارة سوى في مباراة واحدة خلال أخر عشر مواجهات لعبها محققا الفوز في 8 وتعادل في لقائين

فيما يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بطموحات مرتفعة بعد صعوده في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفوز على السودان وغينيا الاستوائية وخسارة أمام الجزائر.