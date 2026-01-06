محمد عبدالجليل: أداء منتخب مصر أمام بنين ضعيف.. وصلاح رفع الضغط عن زملائه

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء منتخب مصر في مواجهة بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لم يرقَ للمستوى المطلوب، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل للدور التالي من البطولة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن منتخب مصر قدم أداءً ضعيفًا نسبيًا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن أحمد سيد «زيزو» كان جاهزًا للمشاركة، وكان من الأفضل الدفع به في التشكيل الأساسي منذ البداية.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن مشاركة إبراهيم عادل جاءت في غير محلها من الناحية الفنية، موضحًا أن اللاعب من المفترض أن يُشارك لدعم الجانب الهجومي، وليس لأداء أدوار دفاعية، معتبرًا أن الدفع بمهند لاشين كان سيمنح الفريق توازنًا أفضل في وسط الملعب.

وعن تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أوضح عبدالجليل أن هذه التصريحات تهدف إلى رفع الضغوط عن زملائه داخل المنتخب، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بعض اللاعبين المحليين.