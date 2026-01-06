محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر حقق نجاحًا كبيرًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفوز جاء أمام منتخب امتلك إصرارًا قويًا على تحقيق الانتصار، إلا أن أداء الفراعنة، خاصة في الشوط الأول، منح المنافس الثقة قبل أن يحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر أصبح له شكل مختلف داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق بات قادرًا على تحقيق الفوز حتى في الأوقات التي لا يقدم فيها أفضل مستوياته، مضيفًا: «كنت راهنت الجميع على فوز مصر بفارق هدفين، وهو ما حدث بالفعل».

وأضاف مازحًا: «سأجلب لمحمد صلاح قميصًا جديدًا بدلًا من الذي تمزق في المباراة، وهو سجل الهدف من أجلي بسبب توقعي»، مؤكدًا أن أجمل ما في الانتصار هو تحقيق الفوز بفارق هدفين رغم عدم الظهور بأفضل مستوى.

وأشاد شبانة بدور محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أنه يستحق كل التحية، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب تصريحاته حول اعتماد المنتخب على لاعبين محليين، موضحًا أن صلاح وجه رسالة واضحة بعد المباراة عندما التقط صورًا تذكارية مع ياسر إبراهيم ومروان عطية ونشرها، في إشارة إلى أنهما من نجوم اللقاء.

وأوضح أن تصريحات محمد صلاح كان لها دور كبير في رفع الضغوط عن لاعبي المنتخب، على عكس بعض المدربين الذين يضعون ضغوطًا إضافية على فرقهم، مستشهدًا بتصريحات وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، التي اعتبر فيها أن أي نتيجة غير التتويج باللقب تعد فشلًا.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم كان سعيدًا للجماهير المصرية، رغم وجود بعض الانتقادات المتعلقة بالتشكيل، مشددًا على أن كل مدرب أدرى بإمكانات لاعبيه، قائلًا: «كلنا في ظهر حسام حسن، والجهاز الفني، ومحمد صلاح».