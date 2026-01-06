قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
مستقبل الطاقة النظيفة.. كيف تعيد "المعادن الحرجة" تشكيل ملامح الصناعات الخضراء؟
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر حقق نجاحًا كبيرًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفوز جاء أمام منتخب امتلك إصرارًا قويًا على تحقيق الانتصار، إلا أن أداء الفراعنة، خاصة في الشوط الأول، منح المنافس الثقة قبل أن يحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر أصبح له شكل مختلف داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق بات قادرًا على تحقيق الفوز حتى في الأوقات التي لا يقدم فيها أفضل مستوياته، مضيفًا: «كنت راهنت الجميع على فوز مصر بفارق هدفين، وهو ما حدث بالفعل».

وأضاف مازحًا: «سأجلب لمحمد صلاح قميصًا جديدًا بدلًا من الذي تمزق في المباراة، وهو سجل الهدف من أجلي بسبب توقعي»، مؤكدًا أن أجمل ما في الانتصار هو تحقيق الفوز بفارق هدفين رغم عدم الظهور بأفضل مستوى.

وأشاد شبانة بدور محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أنه يستحق كل التحية، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب تصريحاته حول اعتماد المنتخب على لاعبين محليين، موضحًا أن صلاح وجه رسالة واضحة بعد المباراة عندما التقط صورًا تذكارية مع ياسر إبراهيم ومروان عطية ونشرها، في إشارة إلى أنهما من نجوم اللقاء.

وأوضح أن تصريحات محمد صلاح كان لها دور كبير في رفع الضغوط عن لاعبي المنتخب، على عكس بعض المدربين الذين يضعون ضغوطًا إضافية على فرقهم، مستشهدًا بتصريحات وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، التي اعتبر فيها أن أي نتيجة غير التتويج باللقب تعد فشلًا.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم كان سعيدًا للجماهير المصرية، رغم وجود بعض الانتقادات المتعلقة بالتشكيل، مشددًا على أن كل مدرب أدرى بإمكانات لاعبيه، قائلًا: «كلنا في ظهر حسام حسن، والجهاز الفني، ومحمد صلاح».

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

