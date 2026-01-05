ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين

قال أحمد حسام ميدو، إن الكرة الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتخبات الأفريقية أصبح لديها وعيا تكتيكيا واضحا، وهو ما جعل المباريات أكثر صعوبة من السابق.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن المنتخبات التي كان يتم الفوز عليها بسهولة؛ لم تعد كذلك الآن، مؤكدًا أن أفضل مباراة قدمها منتخب مصر في الوقت الحالي كانت أمام جنوب أفريقيا.

وأشاد ميدو بأداء ياسر إبراهيم، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مباراة مصر عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن من أبرز الإيجابيات في مباراة مصر وبنين هو نجاح محمد صلاح في تسجيل هدف.