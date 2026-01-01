بقيت أم فريد.. حنان شقيقة ميدو عادل تضع مولودها الأول

أعلنت الفنانة الشابة حنان عادل -شقيقة الفنان ميدو عادل- وضع مولودها الأول والتي أسمته فريد، وذلك في يوم 25 ديسمبر الماضي، لكنها لم تعلن سوى اليوم.

ونشرت حنان عادل، عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، صورة لها وهي تحمل مولودها الأول فريد، ومعها زوجها.

وكتبت حنان عادل، في التعليق على الصورة قائلة: «الحمدلله والشكر لله علي كرم وخير ربنا وفضله عليا الحمدلله علي اهم واكبر واغلي نعمة في حياتي اجمل سنة عدت في عمري كله عشان بقيت أم فريد .. يارب يجعله ذرية صالحة ويجعل سنينه كلها خير وصحة وسعادة ويحفظه ويبارك فيه .. ويراضي كل الناس ويحفظ حبايبهم يارب والسنة دي تكون احسن واحسن علينا كلنا.. شكرا يا فريد انك نورت حياتي وشكرا علي الاحساس اللي عمري ماحسيت ولا هحس زيه أبدا بسبب وجودك 2025 ختامها مسك .. 2026 بداية الحلو كله بإذن الله».

أعمال حنان عادل

شاركت حنان عادل، في أعمال فنية مثل مسلسلات "القاصرات" و"ساحرة الجنوب"، وتعتبر جزءاً من عائلة فنية، حيث والدتها هي الفنانة سمر عبد الوهاب.

وكان أحدث أعمال حنان عادل، الفنية هو مسلسلي (تياترو، ورق التوت) وتم عرضهما عام 2023، كما شاركت في مسلسل أبو العروسة 3، عام 2022.

أعمال ميدو عادل

في أغسطس 2025، افتتح أبطال العرض المسرحي "حب من طرف حامد" بطولة ميدو عادل أولى ليالي العرض على مسرح السامر.

انطلق العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وانتهى أبطال المسرحية من تصوير البوستر الرسمي الخاص بالعرض المسرحي وقصة العرض مستوحاه من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، وخلال الأحداث تحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.