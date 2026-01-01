قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بقيت أم فريد.. حنان شقيقة ميدو عادل تضع مولودها الأول

حنان عادل شقيقة ميدو عادل مع زوجها
حنان عادل شقيقة ميدو عادل مع زوجها
سعيد فراج

أعلنت الفنانة الشابة حنان عادل -شقيقة الفنان ميدو عادل- وضع مولودها الأول والتي أسمته فريد، وذلك في يوم 25 ديسمبر الماضي، لكنها لم تعلن سوى اليوم.

ونشرت حنان عادل، عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، صورة لها وهي تحمل مولودها الأول فريد، ومعها زوجها. 

وكتبت حنان عادل، في التعليق على الصورة قائلة: «الحمدلله والشكر لله علي كرم وخير ربنا وفضله عليا  الحمدلله علي اهم واكبر واغلي نعمة في حياتي اجمل سنة عدت في عمري كله عشان بقيت أم فريد .. يارب يجعله ذرية صالحة ويجعل سنينه كلها خير وصحة وسعادة ويحفظه ويبارك فيه .. ويراضي كل الناس ويحفظ حبايبهم يارب والسنة دي تكون احسن واحسن علينا كلنا.. شكرا يا فريد انك نورت حياتي وشكرا علي الاحساس اللي عمري ماحسيت ولا هحس زيه أبدا بسبب وجودك 2025  ختامها مسك .. 2026 بداية الحلو كله بإذن الله». 

أعمال حنان عادل 

شاركت حنان عادل، في أعمال فنية مثل مسلسلات "القاصرات" و"ساحرة الجنوب"، وتعتبر جزءاً من عائلة فنية، حيث والدتها هي الفنانة سمر عبد الوهاب. 

وكان أحدث أعمال حنان عادل، الفنية هو مسلسلي (تياترو، ورق التوت) وتم عرضهما عام 2023، كما شاركت في مسلسل أبو العروسة 3، عام 2022. 

أعمال ميدو عادل 

في أغسطس 2025، افتتح أبطال العرض المسرحي "حب من طرف حامد" بطولة ميدو عادل أولى ليالي العرض على مسرح السامر.

انطلق العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وانتهى أبطال المسرحية من تصوير البوستر الرسمي الخاص بالعرض المسرحي وقصة العرض مستوحاه من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، وخلال الأحداث تحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

ميدو عادل أعمال ميدو عادل حنان عادل أعمال حنان عادل

طرق الوقاية من سرطان الرحم
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياة الشرب بالشرقية
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
