تجديد حبس عاطل متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.





تفاصيل القضية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل له معلومات جنائية متهم بسرقة محتويات سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وإعادة كافة المسروقات لأصحابها.



وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من مواطن مقيم بالإسماعيلية، أفاد فيه بكسر الزجاج الجانبي الخلفي لسيارته وسرقة بعض متعلقاته أثناء توقفها، وهو ما تطابق مع الصور المتداولة على السوشيال ميديا.



و تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الجاني، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم منشأة ناصر وله معلومات جنائية سابقة.



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها وإعادتها للمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق معه.