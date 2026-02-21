الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على شخصين بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وأشقائه وإحداث إصابتهم بإستخدام سلاح أبيض بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية من (مالك محل حلاقة، شقيقيه"إثنين منهم مصابين بجروح قطعية" - مقيمين بدائرة القسم) بتضررهم من (عامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابتهم حال قيامه بالتدخل لإنهاء خلاف بينهم وقائد دراجة هوائية إصطدم بهم حال سيرهم بسيارتهم بدائرة القسم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.