القبض على لصوص سرقوا حواجز حديدية خاصة بالقطار الكهربائى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة قطع حديدية خاصة بحواجز القطار الكهربائى ووضعها داخل صندوق سيارة "ربع نقل" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ربع نقل" ومستقليها (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة، الشرقية")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





