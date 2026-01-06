أبو ريدة يشكر ميدو على دعمه لمنتخب مصر

قال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبو ريدة، يوجّه الشكر للإعلامي أحمد حسام “ميدو” على دعمه المستمر لمنتخب مصر في الفترات الأخيرة.

وأشار أبو زهرة عبر برنامج أوضة اللبس، إلى أن أبو ريدة يقدّر بشكل كبير جهود ميدو في رفع الروح المعنوية للفريق، مؤكدًا أن تصريحه وتحليلاته الفنية كان لها أثر إيجابي على أداء اللاعبين.

وأضاف أبو زهرة أن دعم ميدو لم يقتصر على اللاعبين فقط، بل كان له صدى كبير بين الجماهير، حيث ساهمت تصريحاته وتحليلاته في تعزيز الثقة والتشجيع حول المنتخب خلال المباريات المهمة.