ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
رياضة

أبو ريدة يشكر ميدو على دعمه لمنتخب مصر

منتخب مصر
رباب الهواري

قال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبو ريدة، يوجّه الشكر للإعلامي أحمد حسام “ميدو” على دعمه المستمر لمنتخب مصر في الفترات الأخيرة.

وأشار أبو زهرة عبر برنامج أوضة اللبس، إلى أن أبو ريدة يقدّر بشكل كبير جهود ميدو في رفع الروح المعنوية للفريق، مؤكدًا أن تصريحه وتحليلاته الفنية كان لها أثر إيجابي على أداء اللاعبين.

وأضاف أبو زهرة أن دعم ميدو لم يقتصر على اللاعبين فقط، بل كان له صدى كبير بين الجماهير، حيث ساهمت تصريحاته وتحليلاته في تعزيز الثقة والتشجيع حول المنتخب خلال المباريات المهمة.

الدكتور هاني تمام

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

النبي محمد

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

