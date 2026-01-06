قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
رياضة

حازم إمام: تراجع منتخب مصر بعد التقدم لا يليق بشخصية حسام حسن

منتخب مصر
رباب الهواري

أكد حازم إمام، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب الوطني أمام بنين شهد تراجعًا غير مبرر بعد تسجيل هدف التقدم، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يتماشى مع شخصية المدير الفني حسام حسن ولا مع قدرات لاعبي المنتخب.

وقال إمام، خلال تحليله للمباراة على قناة أون سبورت 2، إن البطولات المجمعة تتطلب تحقيق الفوز بأداء قوي ومقنع، مشيرًا إلى أن منتخب مصر كان قادرًا على حسم المباراة مبكرًا، لكنه منح منتخب بنين فرصة العودة بسبب التراجع الدفاعي غير المبرر.

وأضاف أن الفارق الفني والبدني بين المنتخبين كان واضحًا، متسائلًا عن سبب ترك المساحات في وسط الملعب والتراجع للخلف بعد تسجيل الهدف الأول، وهو ما سمح لبنين بالوصول للثلث الأخير دون ضغط حقيقي.

وأوضح أن هدف بنين جاء نتيجة أخطاء في التمركز ومنح المنافس مساحات غير ضرورية، مؤكدًا أن الكرة لم تكن تشكل خطورة حقيقية، لكنها استغلت سوء التنظيم الدفاعي.

وشدد إمام على أن منتخب مصر يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للضغط المتواصل والهجوم المستمر، محذرًا من تكرار هذا السيناريو أمام منتخبات أقوى تمتلك سرعة ومهارة أكبر، ما قد يُكلف المنتخب كثيرًا في الأدوار المقبلة.

منتخب مصر أخبار الرياضة أخبار منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

النفط الفنزويلي

توقعات بزيادة إمدادات النفط الفنزويلية تضغط على الأسعار عالميا

وزير خارجية البحرين

وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيره اليوناني علاقات التعاون ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي: 200 جندي شاركوا في غارة فنزويلا

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

