حازم إمام: تراجع منتخب مصر بعد التقدم لا يليق بشخصية حسام حسن

أكد حازم إمام، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب الوطني أمام بنين شهد تراجعًا غير مبرر بعد تسجيل هدف التقدم، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يتماشى مع شخصية المدير الفني حسام حسن ولا مع قدرات لاعبي المنتخب.

وقال إمام، خلال تحليله للمباراة على قناة أون سبورت 2، إن البطولات المجمعة تتطلب تحقيق الفوز بأداء قوي ومقنع، مشيرًا إلى أن منتخب مصر كان قادرًا على حسم المباراة مبكرًا، لكنه منح منتخب بنين فرصة العودة بسبب التراجع الدفاعي غير المبرر.

وأضاف أن الفارق الفني والبدني بين المنتخبين كان واضحًا، متسائلًا عن سبب ترك المساحات في وسط الملعب والتراجع للخلف بعد تسجيل الهدف الأول، وهو ما سمح لبنين بالوصول للثلث الأخير دون ضغط حقيقي.

وأوضح أن هدف بنين جاء نتيجة أخطاء في التمركز ومنح المنافس مساحات غير ضرورية، مؤكدًا أن الكرة لم تكن تشكل خطورة حقيقية، لكنها استغلت سوء التنظيم الدفاعي.

وشدد إمام على أن منتخب مصر يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للضغط المتواصل والهجوم المستمر، محذرًا من تكرار هذا السيناريو أمام منتخبات أقوى تمتلك سرعة ومهارة أكبر، ما قد يُكلف المنتخب كثيرًا في الأدوار المقبلة.