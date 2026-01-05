إبراهيم فايق يشارك توقعاته لمصير منتخب مصر في أمم إفريقيا

شارك الإعلامي إبراهيم فايق، توقعاته لمصير منتخب مصر ضمن بطولة أمم أفريقيا.

وكتب فايق عبر حسابه على فيسبوك: "‏اسمع يا سيدي ‏بوركينا هتلاعب كوت ديفوار.. تقوم بوركينا تكسب كوت ديفوار وتاكلها على وشها.. نلاعب احنا بوركينا ونديها جامد ونصعد لدور الأربعة".

وتابع: “‏مالي بقى من ناحية تانية هتلاعب السنغال.. هيبقى ماتش صعب.. بس متخافش مالي هتكسب السنغال ‏نقوم احنا مقابلين مالي.. متقلقش.. هنكسبها ونصعد النهائي.. وقتها بقى تييجي اقولك هنعمل ايه، ‏حلوة الصيغة دي ؟!”.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.