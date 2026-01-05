أول تعليق من حسام حسن بعد التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

أهدى حسام حسن المدير الفني للمنتخب مصر الأول عقب الفوز على بنين 3-1 والتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا، إنه يهدي الفوز للشعب المصري ومحمد حمدي معلقا:" حزين بسبب إصابته بالرباط الصليبي وهو لاعب مميز.





وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب التأهل :”سعداء بالفوز و التأهل لدور الثمانية في بطولة هي الأقوى من سنوات و منتخب بنين فريق محترم و أدى مباراة جيدة وكما قلت لا يوجد فريق سهل

وتابع:” أشكر اللاعبين علي المجهود الكبير المبذول ، وجميع أفراد الفريق وسنقاتل في مباراة دور الثمانية و إهداء الفوز لمحمد حمدي .





وأضاف:”⁠إصابة تريزيجيه في أربطة الكاحل، وجار تجهيزه للمباريات المقبلة، وأحترم كل المنتخبات، ولكننا كمصر نبحث عن الفوز واللقب، و⁠الكرة لا تعترف بالتاريخ، ولكن تعترف بالأداء في المباريات".