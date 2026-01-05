شوبير يكشف سر فوز منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أداء منتخب مصر أمام بنين في منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "بالهدوء والتركيز نجحنا في تخطي بنين رغم أننا صعبناها على نفسنا .. بالتوفيق إن شاء الله في ربع النهائي".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.