قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر ينهي الشوط الإضافي الأول متقدما على بنين بهدفين مقابل هدف

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

أنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر. وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة. وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها. وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.

وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي على لاعب بنين، مع استمرار محاولات منتخب مصر لفك صلابة الدفاع البينيني والوصول إلى المرمى.

وفي الدقيقة 43، أجرى حسام حسن تغييرًا اضطراريًا بخروج محمد حمدي بسبب إصابة قوية في الركبة، ودخل أحمد فتوح بدلاً منه، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم سيطرة مصر النسبية على الكرة.

مع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب مصر الضغط، وأهدر رامي ربيعة فرصة جديدة في الدقيقة 55. ثم أجرى حسام حسن تبديلين في الدقيقة 59 بخروج تريزيجيه وإبراهيم عادل ونزول إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 62، تصدى محمد الشناوي لانفراد خطير من منتخب بنين، قبل أن ينجح مروان عطية في تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 69. وحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 80، قبل أن يسجل منتخب بنين هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، مستغلاً خطأ دفاعيًا وارتباك محمد الشناوي.

وأهدر محمد صلاح فرصة انفراد بالمرمى في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ويلعب الفريقان وقتًا إضافيًا.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد حمدي
الوسط: مروان عطية – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل
الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – أحمد فتوح – إمام عاشور – محمود صابر – محمد شحاته – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد

ياسر ابراهيم منتخب مصر بنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

نائبة رئيس فنزويلا

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسى رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد

المسجد الأقصى

عكرمة صبري: اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى إستفزازات للمسلمين جميعا

غزة

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يكشف معاناة أهالي غـزة واعتداءات الاحتلال الإسـرائيلي

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد