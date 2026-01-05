حسام حسن يوجه رسالة عاجلة لجماهير المغرب

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم شكره للجماهير المغربية و المصرية التي تواجدت في مباراة بنين والتي شهدت فوز الفراعنة ٣ / ١ والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

واكد حسام حسن أن الفيديو المنتشر تم فهمه بالخطأ و أن الجماهير المغربية و تحديدا في أكادير كانت ومازالت مساندة للمنتخب فكيف له أن يهاجمهم أو ينتقدهم ، موجها الشكر للجماهير المغربية و الجماهير المصرية الذين تواجدوا في الملعب لمؤازرتنا.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الاصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر. وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة. وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها. وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.