فاروق جعفر يشيد بأداء منتخب مصر أمام بنين في أمم إفريقيا

أشاد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، في مداخلة هاتفية مع محمد عبد الوهاب «هوبا» عبر برنامج «في الاستاد»، اليوم الاثنين، على “نجوم إف إم”، بأداء منتخب مصر بعد الفوز على منتخب بنين والتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على بنين بنتيجة 3-1، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ16 من البطولة، ليواصل مشواره القاري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، منتظرًا مواجهة الفائز من لقاء بوركينا فاسو وكوت ديفوار.

وقال فاروق جعفر: “منتخب مصر أصبح لديه طموح كبير لاستكمال مشواره حتى النهاية بعد فوز اليوم. منتخب بنين لعب بطريقة دفاعية وأغلق المساحات، والمشكلة أننا افتقدنا المهاجم الصريح، ورغم ذلك كان واضحًا أنهم يخشون المنتخب المصري”.

وأضاف: “منتخب بنين دخل أجواء المباراة مع مرور الوقت ونجح في التعادل، وكان يطمح للوصول إلى ركلات الترجيح، لكن خبرة لاعبي مصر رجّحت كفة الفراعنة في النهاية، وقدم المنتخب أداءً جيدًا خاصة مع امتداد اللقاء”.

وتابع جعفر: “أحمد سيد زيزو يمتلك ميزة كبيرة في الشق الهجومي، وظهر ذلك بوضوح في الهدف الثالث، أما محمد صلاح فإمكانياته وقدراته تؤكد أنه لاعب فذ، وصاحب خبرات كبيرة في مثل هذه المواقف”.

وأوضح نجم الزمالك الأسبق: “لا يمكن لأي منتخب أن يلعب دون مهاجم صريح، تمامًا كما لا يمكن اللعب دون حارس مرمى. وجود رأس حربة يُشغل مدافعي الخصم أمر ضروري، ويجب على حسام حسن التفكير في هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة”.

واختتم جعفر تصريحاته قائلاً: “مروان عطية كان من نجوم المباراة، ومستواه ثابت طوال البطولة، لا يتوتر ولا يفقد الكرة بسهولة. نبارك للمنتخب، والقادم أفضل، فالبطل يولد داخل البطولة، وحسام حسن يثبت يومًا بعد يوم أنه مدرب على مستوى عالٍ، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم”.