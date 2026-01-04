قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك

علا محمد

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، شعبية القلعة البيضاء تزداد مع مرور السنوات، مشددا على تعلمه الإنتماء والولاء لهذا الكيان.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك خيره على جميع من ارتدى قميصه، وهو صاحب الفضل على الجميع، وحمادة إمام وحسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل وشيكابالا وحازم إمام وخالد الغندور هم من ساهموا في زيادة شعبية الزمالك".

ميزانية الزمالك

وأعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

