فاروق جعفر يقترح إيقاف البطولات المحلية وقت ارتباطات المنتخب

طالب فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، اتحاد الكرة بضرورة عدم إقامة المسابقات المحلية خلال فترات تجمعات وبطولات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على مستوى الأندية واللاعبين.

فاروق جعفر

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن من الضروري إيقاف البطولات المحلية في حال وجود ارتباطات دولية للمنتخب، حفاظًا على تركيز اللاعبين ومستواهم الفني.

وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة إيقاف البطولات المحلية وقت الارتباطات الدولية، لأن ضغط المباريات يؤثر على الفرق".

وأشار جعفر إلى أن النادي الأهلي عانى من عدم الانسجام والتفاهم بين لاعبيه خلال مشاركته في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، نتيجة غياب عدد من العناصر الأساسية وانشغال اللاعبين بالمنتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الجيد بين مواعيد البطولات المحلية والدولية يساهم في رفع مستوى الكرة المصرية بشكل عام.