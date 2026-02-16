سيف زاهر: حذرت من مباراة الجيش الملكي.. ليه أكلّف فرقتي عقوبات؟

علق إلاعلامي سيف زاهر علي مواجهة الاهلي والجيش الملكي المغربي، أمس في الجولة الختامية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: النهارده مشهد الجمهور في بدايته كان مبهر جدًا، العدد الكبير لجمهور النادي الأهلي باين إنه ابتدى يسخن ويولّع المدرجات.

وتابع: جمهور الأهلي دايمًا حاضر بقوة، جمهور كبير وعظيم ومؤثر، ودايمًا بيصنع الفارق مع فرقته، والأهلي مع جمهوره حاجة تانية خالص، والصورة دايمًا بتطلع حلوة، والنهارده شفنا صورة عظيمة فعلًا.

واستكمل : أحيانًا بنبقى جايين من ماتش فيه احتقان، وكنت محذر من مباراة الجيش الملكي وقلت ممكن تعمل توتر للجمهور، اللي قدامكم ده هو مشهد جمهور الأهلي الطبيعي، ده الأساس وحلاوة المدرجات، والاستثناء بس لما يحصل خروج عن النص.

وأردف: النهارده كان فيه لقطات إحنا مش عايزينها، حتى لو جايين من مباراة صعبة أو في حزن من اللي فات، ليه أكلّف فرقتي عقوبات؟ وليه أروح لاحتقان وإحنا رايحين نلعب على بطولة؟

وتابع: الكابتن وليد صلاح الدين كان ليه دور كبير جدًا في تهدئة الجمهور ،ودور مهم جدًا كمان للكابتن محمد الشناوي اللي نزل كلم الجمهور وطلب هدوء.

واختتم: الشناوي قال لهم: إحنا بنفكر في المكسب والبطولة، ومش عايزين عقوبات ومحتاجينكم معانا في المدرجات، لفّ الملعب كله يكلم الجمهور واحد واحد علشان يهدّي الأمور والجمهور استجاب في وقت من الأوقات لأن الهدف كان الخروج بالماتش لبر الأمان وتحقيق النتيجة.