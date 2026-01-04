يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواصلة مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وسقط الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق زد إف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في المباراة التي تقام يوم الأحد 11 يناير 2026.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في البطولة على النحو التالي:

الجولة السادسة:

الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد إف سي – استاد المقاولون العرب – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة السابعة:

الخميس 15 يناير 2026 – المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة