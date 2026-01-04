قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر

إسراء أشرف

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواصلة مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وسقط الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق زد إف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في المباراة التي تقام يوم الأحد 11 يناير 2026.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في البطولة على النحو التالي:

الجولة السادسة:

الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد إف سي – استاد المقاولون العرب – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة السابعة:

الخميس 15 يناير 2026 – المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

