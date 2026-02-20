قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مسؤول بـ إيرباص: مصر للطيران من أكثر شركات الطيران ابتكارًا في المنطقة

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

خلال احتفالية، نظّمتها شركة إيرباص احتفالية رسمية في مصنعها بمدينة تولوز الفرنسية، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، احتفاءً بانضمام أول طائرة من طراز A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

أكد الطيار أحمد عادل أن الشراكة مع إيرباص تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتطوير وتحديث أسطولها الجوي، ودعم خطط التوسع في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام هذه الطائرة يُعد نقطة انطلاق قوية في مسيرة الناقل الوطني نحو تقديم خدمات متميزة لعملائه بأعلى مستويات الراحة والرفاهية.

وأعرب عادل عن شكره وتقديره لجميع شركاء النجاح، وفي مقدمتهم شركة BOC، وشركة رولز رويس، وشركة باناسونيك، لدورهم البارز في 
تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه، أكد ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الدولية، خلال مراسم التسليم، أن إيرباص تفخر بشراكتها الممتدة مع مصر للطيران، والتي بدأت منذ عام 1977 مع انضمام أول طائرة من طراز A300، مضيفًا ان احتفال اليوم بمثابة فجر عصر جديد مع أول تشغيل لطائرة A350 في شمال أفريقيا.

وأضاف أن مصر للطيران تُعد من أكثر شركات الطيران ابتكارًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسلمها أول طائرة من أصل 16 طائرة متعاقدًا عليها، مشيرًا إلى أن طائرة A350-900 تُعد من أحدث الطائرات عريضة البدن على مستوى العالم، وتمثل نقلة نوعية لأسطول مصر للطيران، بمدى يصل إلى 9,700 ميل بحري، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة جديدة من القاهرة إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وشمال آسيا.

وحضر الاحتفالية أيضا، Wouter Van Wersch نائب الرئيس التنفيذي لشركة Airbus International، إلى جانب كبار مسؤولي إيرباص وشركاء النجاح من شركتي Panasonic وRolls-Royce.


 

