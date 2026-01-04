قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس
بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
رياضة

بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته لحسم ملف المدير الفني الجديد لتولى مهمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقرر الزمالك رحيل أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق على خلفية تصريحاته بشأن الأزمة المالية ورحيل عدد من اللاعبين.

ويتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لمحاولة الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

مرشحين لتدريب الزمالك

وترشح عدة أسماء لتولى المهمة في مقدمتهم طارق مصطفى وخالد جلال ومعتمد جمال فيما يتجه بعض أعضاء المجلس لتعيين مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأجل الزمالك حسم ملف المدير الفني لحين إنهاء الأزمة المالية في النادي وإعادة فتح القيد وكذلك سداد بعض المستحقات المالية للاعبين.

نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد

