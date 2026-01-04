بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته لحسم ملف المدير الفني الجديد لتولى مهمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقرر الزمالك رحيل أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق على خلفية تصريحاته بشأن الأزمة المالية ورحيل عدد من اللاعبين.

ويتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لمحاولة الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

مرشحين لتدريب الزمالك

وترشح عدة أسماء لتولى المهمة في مقدمتهم طارق مصطفى وخالد جلال ومعتمد جمال فيما يتجه بعض أعضاء المجلس لتعيين مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأجل الزمالك حسم ملف المدير الفني لحين إنهاء الأزمة المالية في النادي وإعادة فتح القيد وكذلك سداد بعض المستحقات المالية للاعبين.