الصورة مفبركة.. ناقد رياضي: الأهلي لم يفز على الزمالك 9-1

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن فوز الأهلي على الزمالك ٩-١ عام ١٩٣٣.

فوز الزمالك على الأهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توضيح مهم جدا .. الاهلي لم يفز على الزمالك ٩-١ عام ١٩٣٣ .. الصورة مفبركه .. الصورة الاصلية موجوده وفيها فوز الاهلي ٤-١ عام ١٩٣٣ وتم فبركة الصورة بالفوتوشوب ونشرها على ان الاهلي فاز ٩-١ عام ١٩٣٣ وهو امر غير صحيح تماما".

وكان قد كشف الإعلامي احمد حسن عن محاولات نادي الزمالك للصلح مع ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق لمحاولة حل جزء من أزمات للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسن خلال تصريحات تليفزيونية: هدف الزمالك من تلك المحاولات انقاذ مايمكن انقاذه داخل النادي بعد زيادة عدد الشكاوى من اللاعبين مثل عبدالحميد معالي وصلاح مصدق واخيرا بنتايج.

وأوضح : ممدوح عباس معروف بحبه لنادي الزمالك ومساندة المجلس الحالي ودفع جزء من رواتب اللاعبين.

في سياق اخر، تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة سيحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.