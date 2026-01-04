يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبن أموريم لمواجهة قوية أمام ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يواجه ليدز الليلة في اختبار صعب بالبريميرليج

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 30 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول الرابع، لكن أموريم شدد على أن هذا الوضع لن يؤثر على الخطط التي وضعها النادي للفترة المقبلة.

وخاض الشياطين الحمر 19 مباراة حتى الآن، حققوا خلالها 8 انتصارات، وتعادلوا في 6 مباريات، وتلقوا 5 هزائم، وكان آخرها التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون في الجولة الماضية، حيث يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل ليدز يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز في أنفيلد، حيث تمكن من الخروج بشباك نظيفة أمام ليفربول، مما يؤكد صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي.

كما أوقف ليدز سلسلة انتصارات ليفربول التي امتدت لأربع مباريات.

ويحتل ليدز المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.