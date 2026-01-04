قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يواجه ليدز الليلة في اختبار صعب بالبريميرليج

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبن أموريم لمواجهة قوية أمام ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يواجه ليدز الليلة في اختبار صعب بالبريميرليج

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 30 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول الرابع، لكن أموريم شدد على أن هذا الوضع لن يؤثر على الخطط التي وضعها النادي للفترة المقبلة.

وخاض الشياطين الحمر 19 مباراة حتى الآن، حققوا خلالها 8 انتصارات، وتعادلوا في 6 مباريات، وتلقوا 5 هزائم، وكان آخرها التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون في الجولة الماضية، حيث يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل ليدز يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز في أنفيلد، حيث تمكن من الخروج بشباك نظيفة أمام ليفربول، مما يؤكد صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي.

كما أوقف ليدز سلسلة انتصارات ليفربول التي امتدت لأربع مباريات.

ويحتل ليدز المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

مانشستر يونايتد يونايتد مان يونايتد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين وتراجع كريم محمود عبد العزيز

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي حفل فبراير الكويت.. 30 يناير

محمد فضل شاكر - تووليت

محمد فضل شاكر يغني لـ تووليت ويفاجئ جمهور حفلته في الكويت

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد