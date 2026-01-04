قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
ليفربول ضيفا على فولهام في اختبار صعب بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي

إسراء أشرف

يحل فريق ليفربول ضيفًا على فولهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كرافن كوتيج»، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة اليوم 4 يناير 2026، على أن تنطلق في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين على مستوى جدول الترتيب.

ويدخل ليفربول المواجهة بعدما توقفت سلسلة انتصاراته في الجولة الماضية، عقب التعادل السلبي أمام ليدز يونايتد، ليحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

ويسعى «الريدز»، تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى استعادة توازنه وتجاوز العثرات الأخيرة، مستندًا إلى خبرات لاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، مع السعي لإنهاء الموسم بصورة إيجابية.

ويفتقد ليفربول خدمات نجمه المصري محمد صلاح، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

ويستعد صلاح لخوض مواجهة بنين غدًا الاثنين ضمن دور الـ16، بعدما قدم مستويات مميزة في البطولة، مسجلًا هدفين حتى الآن، الأول أمام زيمبابوي والثاني في شباك جنوب أفريقيا، فيما غاب عن لقاء أنجولا للراحة بعد ضمان التأهل.

على الجانب الآخر، يتطلع فولهام إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الدوري، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحاته خلال الفترة المقبلة من الموسم.

