عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
تحقيقات وملفات

من القصر إلى قفص الاتهام.. حكاية كرة قدم وصلت إلى مارادونا.. وكيف ارتبط اسم مادورو بالأسطورة

رئيس فنزويلا يلعب الكرة مع مارادونا
رئيس فنزويلا يلعب الكرة مع مارادونا

تحوّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى محور اهتمام عالمي واسع بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتقاله تمهيدًا لنقله إلى ولاية نيويورك لمحاكمته بتهم جنائية في تطور وُصف بأنه من أخطر المنعطفات السياسية في تاريخ فنزويلا الحديث.

الحدث الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شمل كذلك زوجة مادورو وسط حديث عن عملية أمنية معقّدة نُفذت خارج الأراضي الأمريكية.

وبحسب ما أعلنته واشنطن جاءت عملية الاعتقال ضمن تحركات عسكرية وأمنية واسعة شهدتها فنزويلا مؤخرًا ونُسب تنفيذها إلى قوات خاصة أمريكية في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق في المواجهة مع النظام الفنزويلي.

وبينما لا تزال التفاصيل الكاملة قيد الجدل فإن الصدمة السياسية فتحت الباب أمام إعادة قراءة مسيرة مادورو ليس فقط كرجل سياسة بل كشخصية ارتبط اسمها على نحو غير متوقع بكرة القدم العالمية.

مادورو والرياضة: السياسة تدخل الملعب

لم يكن مادورو بعيدًا عن استغلال الرياضة كأداة رمزية في خطابه السياسي.. فالرئيس الفنزويلي لطالما قدّم نفسه كامتداد لنهج الثورة البوليفارية مستخدمًا الشعبية الجارفة للرياضة خاصة كرة القدم لتعزيز حضوره الجماهيري داخليًا وخارجيًا.

وفي قارة تُعد فيها الكرة أكثر من مجرد لعبة تحولت الملاعب أحيانًا إلى ساحات صراع سياسي غير معلن.

مارادونا .. الأسطورة التي دفعت الثمن

أبرز تقاطع بين مادورو وكرة القدم العالمية جاء عبر اسم لا يتكرر كثيرًا وهو الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين .

ففي عام 2019 حين كان الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مدربًا لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي قاد فريقه للفوز على تامبيكو ماديرو في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية.

لكن ما بعد صافرة النهاية كان أكثر إثارة من المباراة نفسها حيث أهدى مارادونا الفوز علنًا إلى نيكولاس مادورو وشعب فنزويلا ووجّه انتقادات سياسية حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفى تلك الأوقات وبعد التصريحات التي خرجت عن الإطار الرياضي وضعت الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في موقف حرج.

غرامة بسبب السياسة

لم يتأخر رد الفعل من الاتحاد المكسيكي لكرة القدم حيث قرر تغريم مارادونا مبلغًا ماليًا لم يُكشف عن قيمته مستندًا إلى مدونة السلوك التي تحظر استغلال المباريات والمنصات الرياضية لأغراض سياسية.

وأعاد القرار الجدل حول حدود حرية التعبير للرياضيين خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا دولية شائكة.

لقاء رياضى سياسي

وفى يناير 2020 .. التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في كاراكاس، لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق، دييجو أرماندو مارادونا، الذي يزور البلد اللاتيني لتقديم الدعم السياسي للزعيم الفنزويلي.

وكتب مادورو على حسابه في انستجرام "لقد التقيت صديقنا وأخينا دييجو أرماندو مارادونا الذي يقوم بزيارة إلى بلدنا، في لقاء تشاطرنا فيه وجهات نظرنا بشأن مختلف المواضيع الرياضية وبشأن الوضع العالمي. شكرا لك يا دييجو! فنزويلا تشكرك على دعمك غير المحدود".

ولم تكم هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم فيها مارادونا، المحبوب لدى اللاتينيين، لتقديم الدعم لمادورو، فقد أيد الرئيس بعد تنصيبه، عندما رفض عدد من البلدان بالفعل الاعتراف بشرعيته للولاية الجديد. ولطالما أعرب ماردونا مراراً عن دعمه للرئيس الفنزويلي الذي يعتبره "شقيقاً" له.

من الهتاف إلى المحكمة

اليوم ومع إعلان اعتقال مادورو تعود تلك الواقعة إلى الواجهة كدليل على كيف يمكن للسياسة أن تتسلل إلى عالم كرة القدم وأن تترك آثارًا تتجاوز المستطيل الأخضر.

فالرجل الذي كان يُهدى له الفوز من أسطورة بحجم مارادونا يجد نفسه في طريقه إلى قاعة محكمة بنيويورك.

بين السياسة والرياضة وبين السلطة والشهرة تظل قصة نيكولاس مادورو مثالًا صارخًا على تشابك العوالم حيث قد تبدأ الحكاية بهتاف في ملعب وتنتهي بملف ثقيل على طاولة القضاء الدولي.

نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية ترامب مادورو دييجو أرماندو مارادونا مارادونا

