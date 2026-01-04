رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة إلى العالم أجمع، بعضها صريحة وأخرى خفية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب نجاح عملية فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت، إن كل السياسيين يعلمون أن ما حدث لمادورو من الممكن أن يحدث لهم، مضيفًا: «الديكتاتور مادورو أخيرًا رحل، والشعب الفنزويلي الآن أحرار».

عواقب تهديد الأمريكيين

وأضاف ترامب أنه لن يسمح للمجرمين بالافلات من العقاب، مؤكدًا: «من يهدد الأمريكيين سينال العواقب الوخيمة، ونبقي كل الخيارات العسكرية مفتوحة حتى تلبي كل المطالب الأمريكية».

وأوضح أن استراتيجيتنا الأمريكية تقوم على الهيمنة، مؤكدًا: «لن يشكك فيها أحد، وسنعيد الهيمنة الأمريكية في المنطقة، والآن الوضع الأمني مختلف تمامًا».

وقال ترامب إن النفط الأمريكي سيعود لنا بعدما أنفقنا مليارات الدولارات فيه، مشيرًا إلى أن النظام السابق لم يفعل شيئًا، وأنهم سرقوا منصات النفط، بينما نحن من بنينا هذه المنصات.

سرقة النفط والبنية التحتية

وتابع ترامب: «نحن بنينا صناعة الطاقة والنفط في فنزويلا بالخبرة، ونظام مادورو سرق منا ذلك بالقوة، وهذه كانت أكبر سرقة للنفط الأمريكي في تاريخنا».

وأشار إلى أن الكثير من البنية التحتية سرقت منا، دون أن نفعل شيئًا، منوهًا بأن عصابات في فنزويلا استخدمت الأسلحة ضد الأمريكيين، مؤكدًا: «لن يحدث ذلك مجددًا».

وأجاب ترامب عن مكان الرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله، منوهًا أن مادورو سيجلب قريبًا إلى نيويورك في الدائرة الجنوبية.

السلام للشعب الفنزويلي

وقال ترامب: «الشعب الفنزويلي سيكون له السلام والعدالة، وسيحصل على ثروات ووظائف ودولة حقيقية وعظيمة بعد أن سرق النظام ثرواتهم ودمرها مادورو».

وأوضح أنه سيكون هناك فريق يعمل مع الشعب الفنزويلي لإدارة الدولة بشكل جيد، مضيفًا: «هناك نائبة رئيس عينتها مادورو، وربما أدت القسم وقالت سنفعل كل ما يُطلب، وأعتقد أنها شجاعة».

وأشار ترامب إلى أن دولة كوبا ليست جيدة الآن، وأن الشعب هناك يعاني كثيرًا بسبب إدارة النظام.

اعتقال مادورو

وقال ترامب: «كل القوات العسكرية الفنزويلية أصبحت عاجزة بفضل جيشنا الأمريكي وقوات إنقاذ القانون»، منوهًا: «اعتقلنا الرئيس مادورو في الليل وكانت الأضواء مطفأة في العاصمة بفضل الخبرات والمعلومات التي حصلنا عليها».

وتابع أن العملية كانت ناجحة وتم اعتقال الرئيس الفنزويلي برفقة زوجته، وكلاهما الآن سيواجه العدالة الأمريكية، مضيفًا أن مادورو ووجهت له تهم تهريب المخدرات وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب: «أصبحنا الآن دولة محترمة أكثر من أي وقت مضى، وقواتنا كانت مستعدة بالعديد من السفن في عرض البحر، ومسلحة بكل ما يلزم من الأسلحة».

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لم يقتل أي فرد أمريكي ولم تُدمر أي معدة أمريكية في هذه العملية، مؤكدًا قوة الجيش الأمريكي: «لدينا الجيش الأقوى في هذا الكوكب، وبقوتنا سيبدأ أعداؤنا في عدم التشكيك بقدراتنا».

وأوضح ترامب أنهم قضوا على 97% من المخدرات التي تأتي على القوارب بحرا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا إلى أن يحدث انتقال هادئ ومناسب للحكم، وهو ما يسعى إليه الشعب الفنزويلي.