مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا

قالت وسائل إعلام متفرقة إن موكبًا يقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصل إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إن من المتوقع أن يمثل مادورو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن يوم الاثنين.

كما ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الاتهامات التي سيواجهها مادورو من المتوقع أن تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

وأشارت مصادر إلى أنه سيتم نقل مادورو إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

وقال وزير الحرب الأمريكي لقناة CBS إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يحدد شروط إدارة شؤون فنزويلا، وسيتحكم فيما سيحدث لاحقًا في البلاد.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن الدول الأجنبية لن يكون لها موطئ قدم في نصف الكرة الأرضية الذي توجد فيه أمريكا، وأن الرئيس ترامب سيتمكن من إملاء ما سيتم فعله في المستقبل.