بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
أخبار العالم

عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية

محمد على

طالبت إدارة ترامب الشركات النفطية الأمريكية بدخول فنزويلا من جديد واستغلال الفرصة الحالية للاستثمار في واحدة من أكبر دول العالم في مجال النفط.

يأتي ذلك فيما أوردت منصة أكسيوس الصحفية، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش سيظل في حالة تأهب تحسبًا لاحتمال أن يقرر ترامب شن هجوم آخر في فنزويلا.

وذكر المسئول أن خطة تغيير النظام في فنزويلا تطورت بشكل طبيعي على مدار ما يقرب من عام، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تخطط للتشاور مع المديرين التنفيذيين لشركات النفط بشأن زيادة إنتاج فنزويلا.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أن ترامب ترك للبنتاجون تحديد الوقت الأمثل لإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ العملية في فنزويلا، وأن ترامب وافق على العملية ضد مادورو بعدما اعتبر أن المسار الدبلوماسي قد استُنفد.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن فنزويلا تصنَّف ضمن أعلى مستويات تحذيرات السفر، ويُمنع الذهاب إليها، ناصحة الأمريكيين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والانتباه إلى محيطهم، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال غير قادرة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا.

عليكم الدخول الآن ترامب إدارة ترامب شركات النفط فنزويلا للخارجية مسؤول أمريكي

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

فيديو

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد