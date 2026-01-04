مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه سيتم نقل مادورو في نهاية المطاف إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

وقالت مصادر إنه سيتم نقل مادورو إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك، حيث ستتم إجراءات التحقيق معه.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول فنزويلي، إن الهجوم الأمريكي في فنزويلا أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل، بينهم جنود ومدنيون.

وذكرت منصة أكسيوس الصحفية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الجيش سيظل في حالة تأهب تحسبًا لاحتمال أن يقرر الرئيس ترامب شن هجوم آخر في فنزويلا.

وأضافت أكسيوس عن المسؤول الأمريكي أن خطة تغيير النظام في فنزويلا تطورت بشكل طبيعي على مدار ما يقرب من عام.

وذكرت أكسيوس أيضًا أن إدارة ترامب تخطط للتشاور مع المديرين التنفيذيين لشركات النفط بشأن زيادة إنتاج فنزويلا.

وكان نيكولاس مادورو قد تم اعتقاله اليوم بواسطة قوات دلتا الأمريكية.

ودعت ديلسي رودريجيز، نائبة رئيس فنزويلا من كاراكاس، مجددًا إلى الإفراج عن نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكدة أن بلادهم لن تكون أبدًا مستعمرة لأي دولة.

ودعت إلى التحلي بالهدوء والوحدة للدفاع عن فنزويلا، مؤكدة أن هناك رئيسًا واحدًا فقط للبلاد هو مادورو.