مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم

عبّر المؤرخ الأرجنتيني أرناندو كلايمانز عن غضبه الشديد من اختطاف الرئيس، ذاكرًا أن الولايات المتحدة لا تتعلم من تجاربها السابقة مثل فيتنام وأفغانستان، وبالطبع العراق.

وأضاف كلايمانز بأن العملية في فنزويلا تُظهر التعدي الفج غير المسبوق منذ عقود بقيام دولة عظمى باستعرض قوتها والتعدي واختطاف رئيس دولة أخرى ونقله بالقوة، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأشار كلايمانز إلى ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الأعمال وحث الولايات المتحدة على إعادة الرئيس الدستوري للفنزويليين، كما طالبت وزارة الخارجية الروسية.

وتساءل عن مستقبل المحاكمة التي قد يخضع لها مادورو: من سيكون المدعي؟ ومن الدفاع؟ وهل ستكون علنية وشفافة أم ستتم كما حدث مع صدام حسين؟

وأعلن ترامب أنهم "سيأخذون البلاد تحت سيطرتهم وأن نفط فنزويلا أصبح الآن ملكًا لهم. حسنًا، هذا كل شيء. عندما لا توجد أدلة، فالاعتراف هو أفضل ما يمكن".