سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

 أفادت تقارير بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيُنقلان خلال الفترة القريبة إلى مركز الاحتجاز المتروبوليتاني (MDC) في بروكلين، نيويورك.


 

 

 

 

وأفادت شرطة نيويورك، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نُقل إلى مركز الاحتجاز المتروبوليتاني في بروكلين.

وذكرت الشبكة أن مادورو كان قد تواجد في وقت سابق داخل مقر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية "DEA".

وبحسب التقرير، جرى نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الأراضي الأمريكية عقب الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.


ويُعرف هذا السجن الفيدرالي باحتجاز عدد من السجناء المشاهير، من بينهم زعيم كارتل سينالوا خواكين “إل تشابو” جوسمان، وجيسلين ماكسويل المتهمة بالتواطؤ مع المنتج جيفري إبستين، ومغني الراب بي ديدي، ومؤسس منصة FTX سام بانكمان-فريد.

كما يضم المركز متهمين في قضايا جنائية بارزة أخرى، ما أكسبه سمعة إعلامية واسعة باعتباره “سجن النجوم”.

وتشير التقارير إلى أن السجن يعاني من تدهور البنية التحتية، وسوء الأوضاع الصحية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة داخل مرافقه.

شرطة نيويورك الفنزويلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس سجن المشاهير نيويورك

