بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى جانب طائرات فرنسية نفذت ضربة جوية استهدفت منشأة تحت الأرض شمال منطقة تدمر في سوريا، وذلك في إطار عمليات تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش".

وأضافت الوزارة ‍في ⁠بيان، أن الطائرات استخدمت ⁠قنابل ‍موجهة من طراز بيفواي 4 ⁠لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية ‌إلى المنشأة.

كما تابعت أنه يجري الآن تقييم مفصل للعملية، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح.

وكانت دمشق انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن أواخر العام الماضي.