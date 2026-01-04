قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا

مقاتلات حربية
مقاتلات حربية
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى جانب طائرات فرنسية نفذت ضربة جوية استهدفت منشأة تحت الأرض شمال منطقة تدمر في سوريا، وذلك في إطار عمليات تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش".

وأضافت الوزارة ‍في ⁠بيان، أن الطائرات استخدمت ⁠قنابل ‍موجهة من طراز بيفواي 4 ⁠لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية ‌إلى المنشأة.

كما تابعت أنه يجري الآن تقييم مفصل للعملية، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح.

وكانت دمشق انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن أواخر العام الماضي. 

بريطانيا بريطانيا وفرنسا ضربة جوية بسوريا منشأة تحت الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

ترشيحاتنا

كأس الأمم الأفريقية

«الكاف» يكشف عن حكام مواجهتي المغرب وتنزانيا وجنوب أفريقيا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الاتحاد السكندري

تعرّف على قرارات الجلسة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة

بيراميدز

بيراميدز يستقر على رحيل يوسف أوباما خلال الميركاتو الشتوي

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد