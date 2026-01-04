المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا

أمرت المحكمة العليا بفنزويلا نائبة الرئيس مادورو بتولي صلاحياته مؤقتًا حتى استتباب الأمور وتحقيق حالة من الاستقرار، تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة.

وسبق أن أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، أمس، أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، مطالبةً الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الذي اعتُقل في عملية عسكرية يوم السبت.

وفي خطاب متلفز مباشر، طالبت رودريجيز "بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس"، معتبرةً أن الرئيس الوحيد لفنزويلا هو نيكولاس مادورو.

كما صرّحت رودريجيز بأن الحكومة مستعدة "للدفاع" عن البلاد.

وأصرت رودريجيز، التي ستخلف مادورو في الرئاسة، في خطاب مباشر، على أن "الحكومة مستعدة للدفاع عن فنزويلا؛ مستعدة للدفاع عن مواردنا الطبيعية"، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعتزم "إدارة" الدولة الكاريبية واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.

