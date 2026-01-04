شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

أعلنت وسائل الإعلام الدولية وصول الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو لمكتب مكافحة المخدرات بنيويورك لتحقيق أولي تمهيدًا لمحاكمته.

ونشرت أولى صور مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).

وبحسب صور من وسائل الإعلام، رافق الرئيس عناصر من الشرطة الفيدرالية.

وقال مادورو للحاضرين أثناء دخوله المبنى: "ليلة سعيدة. عام جديد سعيد".

يأتي ذلك فيما قررت المحكمة العليا تولي نائبة الرئيس صلاحيات مادورو مؤقتاً.

وسبق وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، السبت، أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، مطالبةً الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الذي اعتُقل في عملية عسكرية يوم السبت.

وفي خطاب متلفز مباشر، طالبت رودريحيز "بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

كما صرّحت رودريجيز بأن الحكومة مستعدة "للدفاع" عن البلاد.

وأصرّت رودريجيز، التي تخلف مادورو في الرئاسة، في خطاب مباشر، على أن "الحكومة مستعدة للدفاع عن فنزويلا؛ مستعدة للدفاع عن مواردنا الطبيعية" بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعتزم "إدارة" الدولة الكاريبية واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.

