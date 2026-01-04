قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

محمد على

أعلنت وسائل الإعلام الدولية وصول الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو لمكتب مكافحة المخدرات بنيويورك لتحقيق أولي تمهيدًا لمحاكمته.

ونشرت أولى صور مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).

وبحسب صور من وسائل الإعلام، رافق الرئيس عناصر من الشرطة الفيدرالية.

وقال مادورو للحاضرين أثناء دخوله المبنى: "ليلة سعيدة. عام جديد سعيد".

يأتي ذلك فيما قررت المحكمة العليا تولي نائبة الرئيس  صلاحيات مادورو مؤقتاً.

وسبق وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، السبت، أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" لفنزويلا، مطالبةً الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الذي اعتُقل في عملية عسكرية يوم السبت.

وفي خطاب متلفز مباشر، طالبت رودريحيز "بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

كما صرّحت رودريجيز بأن الحكومة مستعدة "للدفاع" عن البلاد.

وأصرّت رودريجيز، التي تخلف مادورو في الرئاسة، في خطاب مباشر، على أن "الحكومة مستعدة للدفاع عن فنزويلا؛ مستعدة للدفاع عن مواردنا الطبيعية" بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعتزم "إدارة" الدولة الكاريبية واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.
 

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

