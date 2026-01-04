قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
أخبار العالم

غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
محمد على

شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس، جنوب قطاع غزة، وكذلك على رفح.

فيما استشهد مواطنان في منطقتي الشجاعية وبيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و384 شهيدًا، و171 ألفًا و251 مصابًا بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها أضافت إلى الإحصائية التراكمية 110 شهداء جدد، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل لجنة "اعتماد الشهداء" الحكومية، في إطار التحديث الدوري لأعداد الضحايا.

وذكرت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى نحو 18 مصابًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف استشهادهم أو أماكن وقوع الإصابات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في عدة مناطق من القطاع، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين المدنيين.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلغ نحو 418 شهيدًا، فيما أُصيب 1171 فلسطينيًا نتيجة هذه الخروقات.

وخلفت الحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي واستمرت نحو عامين، دمارًا واسعًا طال قرابة 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما يشمل المنازل والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء، في حين قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

شهيدان غارات عنيفة لاحتلال خانيونس ورفح قطاع غزة مواطنان غزة الإبادة الإسرائيلية الشهداء الضحايا

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

دولة التلاوة

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

الدواء

نقابة الصيادلة: الصيدلية المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء

الري

وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

