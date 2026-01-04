غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح

شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس، جنوب قطاع غزة، وكذلك على رفح.

فيما استشهد مواطنان في منطقتي الشجاعية وبيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و384 شهيدًا، و171 ألفًا و251 مصابًا بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها أضافت إلى الإحصائية التراكمية 110 شهداء جدد، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل لجنة "اعتماد الشهداء" الحكومية، في إطار التحديث الدوري لأعداد الضحايا.

وذكرت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى نحو 18 مصابًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف استشهادهم أو أماكن وقوع الإصابات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في عدة مناطق من القطاع، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين المدنيين.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلغ نحو 418 شهيدًا، فيما أُصيب 1171 فلسطينيًا نتيجة هذه الخروقات.

وخلفت الحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي واستمرت نحو عامين، دمارًا واسعًا طال قرابة 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما يشمل المنازل والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء، في حين قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.