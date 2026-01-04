قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمد على

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل استمرار تزايد حالة عدم اليقين بشأن مصير محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا.

قال ترامب: "أنا لست سعيداً وراضيًا عن بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس"، هكذا صرح ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي إجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وروس في محاولة للتوسط في اتفاق سلام في الحرب الشاملة التي استمرت قرابة أربع سنوات.

وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي إطاراً لخطة سلام منقحة من 20 نقطة في 23 ديسمبر، بعد أن رفضت كييف بشدة خطة أولية مدعومة من الولايات المتحدة من 28 نقطة باعتبارها "استسلاماً".

وعلى الرغم من مشاركة روسيا في محادثات السلام، إلا أن موسكو رفضت وقف إطلاق النار، حيث تبنى بوتين مطالب وصفت  بالمتطرفة لإنهاء الحرب.

وقالت روسيا أن هجوماً بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 ديسمبر.

ونفت كل من أوكرانيا ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وقوع مثل هذا الهجوم.

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا نحرز تقدماً، لكن هذه حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".

وفي الثاني من يناير، حذرت دائرة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية من أن روسيا قد تكون بصدد إعداد "عملية واسعة النطاق".

وزعمت دائرة الاستخبارات الخارجية أنها تتوقع "باحتمالية عالية" أن تخطط أجهزة الاستخبارات الروسية لاستفزاز مسلح، من المتوقع أن يحدث عشية أو يوم عيد الميلاد وفقاً للتقويم اليولياني، في 7 يناير.

 وأضافت أن الاستفزاز المحتمل قد يقع في مبنى ديني أو مواقع أخرى ذات أهمية رمزية كبيرة، سواء في روسيا أو في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا .

وواصلت روسيا تصعيد هجماتها على المدن الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات الطاقة في البلاد.

فنزويلا ترامب بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس الأمم الأفريقية

«الكاف» يكشف عن حكام مواجهتي المغرب وتنزانيا وجنوب أفريقيا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الاتحاد السكندري

تعرّف على قرارات الجلسة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة

بيراميدز

بيراميدز يستقر على رحيل يوسف أوباما خلال الميركاتو الشتوي

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد