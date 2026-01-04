بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل استمرار تزايد حالة عدم اليقين بشأن مصير محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا.

قال ترامب: "أنا لست سعيداً وراضيًا عن بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس"، هكذا صرح ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي إجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وروس في محاولة للتوسط في اتفاق سلام في الحرب الشاملة التي استمرت قرابة أربع سنوات.

وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي إطاراً لخطة سلام منقحة من 20 نقطة في 23 ديسمبر، بعد أن رفضت كييف بشدة خطة أولية مدعومة من الولايات المتحدة من 28 نقطة باعتبارها "استسلاماً".

وعلى الرغم من مشاركة روسيا في محادثات السلام، إلا أن موسكو رفضت وقف إطلاق النار، حيث تبنى بوتين مطالب وصفت بالمتطرفة لإنهاء الحرب.

وقالت روسيا أن هجوماً بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 ديسمبر.

ونفت كل من أوكرانيا ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وقوع مثل هذا الهجوم.

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا نحرز تقدماً، لكن هذه حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".

وفي الثاني من يناير، حذرت دائرة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية من أن روسيا قد تكون بصدد إعداد "عملية واسعة النطاق".

وزعمت دائرة الاستخبارات الخارجية أنها تتوقع "باحتمالية عالية" أن تخطط أجهزة الاستخبارات الروسية لاستفزاز مسلح، من المتوقع أن يحدث عشية أو يوم عيد الميلاد وفقاً للتقويم اليولياني، في 7 يناير.

وأضافت أن الاستفزاز المحتمل قد يقع في مبنى ديني أو مواقع أخرى ذات أهمية رمزية كبيرة، سواء في روسيا أو في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا .

وواصلت روسيا تصعيد هجماتها على المدن الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات الطاقة في البلاد.