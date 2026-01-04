«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر لها إنه سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه.

وأضافت إن بي سي نيوز أنه سيتم نقل مادورو في نهاية المطاف إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

ووصلت الطائرة التي تقل الرئيس الفنزويلية نيكولاس مادورو وصلت إلى نيويورك.

وكان نيكولاس مادورو قد تم اعتقاله أمس بواسطة قوات دلتا الأمريكية.

ودعت ديلسي رودريجيز، نائبة رئيس فنزويلا من كاراكاس، مجددًا إلى الإفراج عن نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكدة أن بلادهم لن تكون أبدًا مستعمرة لأي دولة.

ودعت إلى التحلي بالهدوء والوحدة للدفاع عن فنزويلا، مؤكدة أن هناك رئيسًا واحدًا فقط للبلاد هو مادورو.